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76 людей загинули на залізниці із початку року

76 людей загинули на залізниці із початку року

Київ • УНН

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За словами представника "Укрзалізниці", з початку 2024 року на залізниці загинуло 76 людей, при цьому 90% аварій сталися через наїзд рухомого складу.

120 людей травмувались на залізниці з початку з початку 2024 року. Із них - 76 загинули, повідомив заступник директора Департаменту з питань охорони праці "Укрзалізниці" Тарас Пасічник під час брифінгу, передає УНН

З початку року в нас було травмовано 120 осіб, з них, на жаль, 76 – смертельно", – повідомив він. Майже 90 відсотків - це наїзд рухомого складу. Решта - ураження ураження електричним струмов

- заявив Пасічник. 

Представник "Укрзалізниці" вказав, що зі 120 нещасних випадків, які трапилися на залізниці цьогоріч, постраждали шестеро дітей. Двоє із них – смертельно. 

"Причина смертельного травмування - це наїзд рухомого складу" - вказав Пасічник. 

Раніше УНН повідомляв, що у Білій Церкві Київської області під потяг потрапив чоловік. Він помер на місці через травми несумісні з життям. 

Тетяна Краєвська

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