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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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67 боевых столкновений за сутки: оккупанты самые активные на Покровском направлении

67 боевых столкновений за сутки: оккупанты самые активные на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 9712 просмотра

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На фронте произошло 67 боевых столкновений, из них 44 атаки на Покровском направлении. Противник активно атаковал на Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях, но большинство атак отбито.

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты действуют на Покровском направлении - зафиксировано 44 атаки, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Першотравневого, Новосергиевки, Зеленой Долины, Кузьминого и в направлении Серебрянского леса. Незавершенным осталось одно боестолкновение.

Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Бондарное.

На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 44 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Первое Мая, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 41 атаку, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили три атаки российских захватчиков, еще три - продолжаются. Противник совершил около 200 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, добавили в Генштабе.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Генштаб подтвердил второе за неделю поражение российской нефтебазы "лискинская" и авиазавода на смоленщине21.01.25, 11:10 • 32564 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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