Сегодня, шестого апреля, все поклонники настольного тенниса могут присоединиться к событию, посвященному этому виду спорта - Всемирному дню настольного тенниса, пишет УНН.

Большинство специалистов считает, что настольный теннис появился в Англии как разновидность большого тенниса.

Вскоре игра с открытого воздуха перешла в помещение - играли на полу. Позже появилась игра на столах. Простой инвентарь, а главное небольшие размеры площадки позволяли играть где угодно.

Тогда не было определенных правил. Мячи делались из ниток, книги, расставленные на столе, были сеткой, а куски толстого картона были ракетками. Довольно долго игра использовалась не как вид спорта, а только как средство для проведения свободного времени и активного отдыха.

В конце XIX века на новую игру обратили внимание предприимчивые братья Паркер из США, которые начали изготавливать инвентарь для нее. И даже зарегистрировали торговую марку для игры "пинг-понг".

Из-за попыток двух братьев монополизировать свое право на настольный теннис, его популярность на некоторое время упала. Однако в 1926 году Международная федерация настольного тенниса, которая начала проводить различные соревнования. Другие фирмы получили возможность производить и совершенствовать ракетки и столы для настольного тенниса.

С 1988 года этот вид спорта стал олимпийским.

Еще одно сегодняшнее событие связано с олимпийским движением - Международный день спорта на благо мира и развития. Событие было основано ООН в 2014 году с благородной целью - обратить внимание человечества на важность спорта и спортивных соревнований для развития человечества и создания мирных отношений.

Россия, цинично использует идею, что спорт должен объединять людей, продвигает нарратив, что "спорт вне политики", и тем самым требует, чтобы ее спортсмены были допущены к различным международным соревнованиям, в том числе и к Олимпийским играм.

Некоторые представители международного спортивного сообщества поддерживают рф, но почему-то, при этом, почему-то, стыдливо не хотят вспоминать, что за время войны россия повредила или полностью уничтожила более 350 спортивных объектов.

Традиционно в первую субботу апреля любители экстремальных развлечений отмечают Международный день хождения по огню.

Древняя практика хождения по горячим уголькам костра существует более чем четыре тысячи лет. Ее истоки можно найти в разных культурах по всему миру. От племени савау на островах Фиджи до православных христиан в Греции, хождение по огню служило различным целям - как обряд посвящения, испытания веры или церемония исцеления.

Хождение по огню, часто окутанное ореолом мистики, сочетает в себе элементы науки и психологии. Оно основывается на понимании теплопроводности и защитного слоя пепла над углем. Однако, кроме физики, хождение по огню является свидетельством человеческой устойчивости. Оно требует спокойного и устойчивого мышления, а уверенность является решающим фактором для безопасного пересечения огненного пути.

Также сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю День синдрома Боринга-Опица.

Это редкая генетическая болезнь, которая проявляется в виде физических аномалий: искривление позвоночника, нарушения в работе внутренних органов и задержек в развитии.

Симптомы болезни, которая впервые была описана в 199 году, проявляются в раннем детстве.

По данным медиков, в настоящее время есть от 50 до 300 детей, страдающих этой редкой болезнью, от которой нет лекарств. Никто из детей не доживает до совершеннолетия.

По церковному календарю сегодня День памяти святителя, патриарха Константинопольского Евтихия.

Мужчина родился в Малой Азии. Его воспитанием занимался дед-христианин. Евтихий стал монахом. В 552 году избрали на патриарший престол.

Во время очередного Вселенского собора Евтихий разнообразную ересь в рядах церкви, но оппонентов было больше. Евтихия лишили сана патриарха и отправили в ссылку. Через восемь лет он вернулся, и снова стал патриархом.

Именины шестого апреля празднуют Евгений, Ярема, Павел.