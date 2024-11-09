531 человек эвакуирован из Донецкой области из-за продолжения российского террора
Киев • УНН
Из опасных районов Донецкой области эвакуирован 531 человек, среди которых 77 детей. За сутки оккупанты совершили 7 обстрелов, в результате которых есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Из Донецкой области эвакуировали 531 человека, в том числе 77 детей. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Детали
Он сообщил, что за вчерашние сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из наиболее опасных районов области продолжается эвакуация. Так, с линии фронта эвакуирован 531 человек, в том числе 77 детей.
По его словам в Курахово Покровского района 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома, предприятия, админздания. В Удачненской громаде этого же района поврежден инфраструктурный объект. В самом Покровске повреждены 2 многоэтажки и газопровод.
В Ямполе Лиманской громады разрушен дом, повреждены еще 8. В Торском Дружковской громады ранен человек.
В Северске, что в Бахмутском районе, ранен человек, повреждены 3 дома. В Часовоярской громаде этого же района ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.
Напомним
В Запорожье завершили спасательные работы после российских авиаударов 7 ноября. В результате атаки погибли 10 человек, включая 1 ребенка, пострадал 41 человек, спасатели спасли 3 человека.
На фронте происходило 164 боестолкновения: самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб8 ноября 2024, 21:09 • 24234 просмотра