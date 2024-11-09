531 человек эвакуирован из Донецкой области из-за продолжения российского террора

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 107753 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 120390 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 125859 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 161896 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 120327 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 121860 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 120807 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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531 человек эвакуирован из Донецкой области из-за продолжения российского террора

531 человек эвакуирован из Донецкой области из-за продолжения российского террора

Киев  •  УНН

12:34 • 1422 просмотра

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Из опасных районов Донецкой области эвакуирован 531 человек, среди которых 77 детей. За сутки оккупанты совершили 7 обстрелов, в результате которых есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Из Донецкой области эвакуировали 531 человека, в том числе 77 детей. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

Он сообщил, что за вчерашние сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из наиболее опасных районов области продолжается эвакуация. Так, с линии фронта эвакуирован 531 человек, в том числе 77 детей.

По его словам в Курахово Покровского района 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома, предприятия, админздания. В Удачненской громаде этого же района поврежден инфраструктурный объект. В самом Покровске повреждены 2 многоэтажки и газопровод.

В Ямполе Лиманской громады разрушен дом, повреждены еще 8. В Торском Дружковской громады ранен человек.

В Северске, что в Бахмутском районе, ранен человек, повреждены 3 дома. В Часовоярской громаде этого же района ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.

Напомним

В Запорожье завершили спасательные работы после российских авиаударов 7 ноября. В результате атаки погибли 10 человек, включая 1 ребенка, пострадал 41 человек, спасатели спасли 3 человека.

На фронте происходило 164 боестолкновения: самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб8 ноября 2024, 21:09 • 24234 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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