В результате атаки российских войск в пригороде Херсона известно о 5 пострадавших, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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Детали

"Херсон в очередной раз за день оказался под атакой российских беспилотников. В пригороде враг сбросил взрывчатку с дрона на людей, которые находились на улице. Сейчас известно о пяти пострадавших. Это - мужчины, 57 и 53 года, а также женщины, 68, 46 и 37 лет. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, бригады "экстренки" доставили пострадавших в больницы. Они получают необходимую медицинскую помощь.

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