В пригороде Херсона российские войска в очередной раз сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего травмировались люди, один из раненых в тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Враг продолжает терроризировать мирное население нашей громады дронами. В результате очередного сброса взрывчатки в пригороде Херсона ранены несколько человек. По сообщению бригады скорой помощи, один пострадавший в тяжелом состоянии - написал Мрочко в Telegram.

Он также указал, что информация о последствиях вражеской атаки еще уточняется.

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