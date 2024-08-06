Киев • УНН
В пригороде Херсона оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, ранив нескольких человек. По сообщению главы Херсонской МВА, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В пригороде Херсона российские войска в очередной раз сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего травмировались люди, один из раненых в тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Враг продолжает терроризировать мирное население нашей громады дронами. В результате очередного сброса взрывчатки в пригороде Херсона ранены несколько человек. По сообщению бригады скорой помощи, один пострадавший в тяжелом состоянии
Он также указал, что информация о последствиях вражеской атаки еще уточняется.
Херсонщину ворог атакував ракетами, ППО їх знищила, за добу є загиблий та 5 поранених6 августа 2024, 05:58 • 24062 просмотра