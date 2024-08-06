Российские войска сегодня утром атаковали Херсон дроном, две женщины получили ранения, сообщили во вторник в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 6 августа около 11:00 враг атаковал Херсон дроном.

"Из-за сброса взрывчатки осколочные ранения получили женщины 70 и 83 лет", - говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОВА, у них - взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Бригада "скорой" доставили их в больницу для оказания медпомощи.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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