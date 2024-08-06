Российские войска атаковали Херсон дроном, ранив двух женщин 70 и 83 лет. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Российские войска сегодня утром атаковали Херсон дроном, две женщины получили ранения, сообщили во вторник в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 6 августа около 11:00 враг атаковал Херсон дроном.
"Из-за сброса взрывчатки осколочные ранения получили женщины 70 и 83 лет", - говорится в сообщении.
По данным Херсонской ОВА, у них - взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Бригада "скорой" доставили их в больницу для оказания медпомощи.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Окупанти скинули вибухівку з дрона у передмісті Херсона: є поранені, один у важкому стані6 августа 2024, 10:20 • 9386 просмотров