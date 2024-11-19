45 оппозиционеров в Гонконге получили до 10 лет тюрьмы: что происходит
Киев • УНН
Высокий суд Гонконга приговорил 45 лидеров оппозиции к тюремному заключению сроком до 10 лет. Приговор связан с обвинениями в «подрыве государственной безопасности» из-за участия в протестах против влияния Китая.
Высокий суд Гонконга вынес приговор, приговорив 45 ведущих оппозиционных деятелей к тюремному заключению на сроки до 10 лет. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это решение вызвало широкий международный резонанс и стало очередным шагом в усилении репрессий против демократии в финансовом центре Азии. Критики считают, что такой приговор является серьезным ударом по верховенству права и гражданским свободам, на которые Гонконг опирается как на важный элемент своей международной репутации.
Лица, осужденные во вторник, были одними из лидеров демократического движения в Гонконге и участвовали в мирных протестах, направленных на защиту автономии региона и против влияния китайских властей. Судебные процессы против них начались после введения в 2020 году новых законов, ограничивающих политические свободы в городе. Осужденные лица были обвинены в "подрыве государственной безопасности" из-за организации или участия в незаконных протестах и других формах политической деятельности, которые не соответствовали новым стандартам, установленным Китаем.
Этот приговор стал очередным этапом эскалации репрессий в Гонконге, где за последние годы была запрещена или ограничена деятельность нескольких оппозиционных партий и общественных организаций. Международные наблюдатели и правозащитники считают, что эти действия свидетельствуют об усилении контроля Пекина над бывшим британским протекторатом и фактической ликвидации демократических институтов в Гонконге.
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