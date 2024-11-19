45 оппозиционеров в Гонконге получили до 10 лет тюрьмы: что происходит

ukenru
Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 72953 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 104040 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 105099 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 115714 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 135419 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 151684 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
 • 155075 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 168825 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 175051 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 299070 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сикорский завтра созывает встречу в формате "Веймар+" по Украине. Среди приглашенных - Андрей Сибига

Сикорский завтра созывает встречу в формате "Веймар+" по Украине. Среди приглашенных - Андрей Сибига

 • 21966 просмотра
ЕС передал Украине обещанный миллион боеприпасов - Боррель

ЕС передал Украине обещанный миллион боеприпасов - Боррель

 • 25879 просмотра
США разрешили Украине бить по рф ракетами дальностью до 300 км - Боррель

США разрешили Украине бить по рф ракетами дальностью до 300 км - Боррель

 • 17730 просмотра
ЕС пока не принял совместного решения о разрешении Украине бить западным оружием по территории рф - Боррель

ЕС пока не принял совместного решения о разрешении Украине бить западным оружием по территории рф - Боррель

 • 15550 просмотра
Министр обороны Британии проведет срочные переговоры с США и Украиной

Министр обороны Британии проведет срочные переговоры с США и Украиной

 • 18543 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 102888 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 211644 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 299070 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 217039 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 222007 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 59515 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

 • 101933 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

 • 117009 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

 • 137860 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 177165 просмотра
Актуальное
45 оппозиционеров в Гонконге получили до 10 лет тюрьмы: что происходит

45 оппозиционеров в Гонконге получили до 10 лет тюрьмы: что происходит

Киев  •  УНН

 • 966 просмотра

Read in English

Высокий суд Гонконга приговорил 45 лидеров оппозиции к тюремному заключению сроком до 10 лет. Приговор связан с обвинениями в «подрыве государственной безопасности» из-за участия в протестах против влияния Китая.

Высокий суд Гонконга вынес приговор, приговорив 45 ведущих оппозиционных деятелей к тюремному заключению на сроки до 10 лет. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это решение вызвало широкий международный резонанс и стало очередным шагом в усилении репрессий против демократии в финансовом центре Азии. Критики считают, что такой приговор является серьезным ударом по верховенству права и гражданским свободам, на которые Гонконг опирается как на важный элемент своей международной репутации.

Лица, осужденные во вторник, были одними из лидеров демократического движения в Гонконге и участвовали в мирных протестах, направленных на защиту автономии региона и против влияния китайских властей. Судебные процессы против них начались после введения в 2020 году новых законов, ограничивающих политические свободы в городе. Осужденные лица были обвинены в "подрыве государственной безопасности" из-за организации или участия в незаконных протестах и других формах политической деятельности, которые не соответствовали новым стандартам, установленным Китаем.

Этот приговор стал очередным этапом эскалации репрессий в Гонконге, где за последние годы была запрещена или ограничена деятельность нескольких оппозиционных партий и общественных организаций. Международные наблюдатели и правозащитники считают, что эти действия свидетельствуют об усилении контроля Пекина над бывшим британским протекторатом и фактической ликвидации демократических институтов в Гонконге.

В Конго затонула лодка с пассажирами: 78 людей погибли, десятки пропали без вести4 окт. 2024, 17:48 • 19007 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
gonkongГонконг
kitaiКитай