42-я жертва: в Тисе нашли тело еще одного мужчины
Киев • УНН
Пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса на границе с Румынией. Это уже 42-й случай гибели человека при попытке нелегального пересечения границы с начала войны.
На границе с Румынией в реке Тиса обнаружили тело мужчины. Это уже 42-й случай с начала полномасштабного вторжения рф, сообщили в Госпогранслужбе Украины в среду, передает УНН.
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Утопленника нашли во время совместного патрулирования пограничники Мукачевского отряда и румынская пограничная полиция. Тело из воды достали румынские спасатели.
Информации о погибшем пока нет.
С начала войны это уже 42-й случай гибели человека, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу Тисой, добавили в ГПСУ.
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