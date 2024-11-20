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42-я жертва: в Тисе нашли тело еще одного мужчины

42-я жертва: в Тисе нашли тело еще одного мужчины

Киев  •  УНН

 • 3972 просмотра

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Пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса на границе с Румынией. Это уже 42-й случай гибели человека при попытке нелегального пересечения границы с начала войны.

На границе с Румынией в реке Тиса обнаружили тело мужчины. Это уже 42-й случай с начала полномасштабного вторжения рф, сообщили в Госпогранслужбе Украины в среду, передает УНН. 

детали

Утопленника нашли во время совместного патрулирования пограничники Мукачевского отряда и румынская пограничная полиция. Тело из воды достали румынские спасатели.

Информации о погибшем пока нет.

С начала войны это уже 42-й случай гибели человека, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу Тисой, добавили в ГПСУ. 

10 тыс. долларов за лодку для переправы: правоохранители разоблачили новые схемы незаконного выезда за границу20 нояб. 2024, 12:52 • 7809 просмотров

Татьяна Краевская

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