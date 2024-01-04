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4 января: Всемирный день азбуки Брайля, День хит-парада

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 04:11  •  17874 просмотра

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Именно четвертого января 1809 года родился Луи Брайль - человек, который создал шрифт, с помощью которого слепые и слабовидящие люди могут читать книги.

Сегодня, четвертого января, отмечается День азбуки Брайля. Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН в 2019 году, пишет УНН.

Именно четвертого января 1809 года родился Луи Брайль - человек, который создал шрифт, с помощью которого слепые и слабовидящие люди могут читать книги.

В основе шрифта лежит комбинация шести точек. Брайль использовал порядок букв латинского алфавита. Для обозначения первых букв алфавита используют верхние и средние точки шести точек.

Для обозначения следующих букв добавляется нижняя точка слева, затем слева и справа, затем справа.

Этими же знаками обозначаются и буквы украинского алфавита с добавлением специальных знаков. Различные комбинации шести точек дают возможность обозначать также цифры, знаки препинания, математические, химические и нотные знаки.

Еще сегодня можно отметить День хит-парада.

4 января 1936 года американский журнал Billboard впервые напечатал перечень наиболее раскупаемых грампластинок. Первым хит-парад возглавил джазовый скрипач Джо Венути с мелодией "Stop! Look! Listen!".

Любители точных наук сегодня могут отметить День Ньютона - именно 4 января 1643 года родился этот выдающийся легендарный создатель классической физики, математик, механик и астроном.

По церковному календарю сегодня - Собор 70-ти апостолов.

По преданию, перед своей последней проповедью в Галилее Христос избрал 70 апостолов. В отличие от 12 евангелистов, у этих апостолов имели временное назначение "вестников".

Их миссия заключалась в распространении информации о о пришествии Христа. Они по двое ходили по городам и проповедовали Евангелие.

Именины сегодня празднуют Артем, Денис, Архип, Афанасий, Остап, Зосима, Танасий, Ефимия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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4 січня: Всесвітній день абетки Брайля, День хіт-параду
January 4: World Braille Day, Hit Parade Day
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4 января: Всемирный день азбуки Брайля, День хит-парада

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