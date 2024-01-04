4 січня: Всесвітній день абетки Брайля, День хіт-параду
Київ • УНН
Саме четвертого січня 1809 року народився Луї Брайль – чоловік, який створив шрифт, за допомогою якого сліпі та люди зі слабким зором можуть читати книжки.
Сьогодні, четвертого січня, відзначається День абетки Брайля. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2019 році, пише УНН.
Саме четвертого січня 1809 року народився Луї Брайль – чоловік, який створив шрифт, за допомогою якого сліпі та люди зі слабким зором можуть читати книжки.
В основі шрифту лежить комбінація шести крапок. Брайль використав порядок букв латинського алфавіту. Для позначення перших букв алфавіту використовують верхні й середні крапки шести крапок.
Для позначення наступних букв додається нижня крапка ліворуч, потім ліворуч і праворуч, потім праворуч.
Цими ж знаками позначаються і букви українського алфавіту з додаванням спеціальних знаків. Різні комбінації шести крапок дають можливість позначати також цифри, розділові знаки, математичні, хімічні й нотні знаки.
Ще сьогодні можна відзначити День хіт-параду.
4 січня 1936 року американський журнал Billboard вперше надрукував перелік грамплатівок, що найбільш розкуповувалися. Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті з мелодією "Stop! Look! Listen!".
Любителі точних наук сьогодні можуть відзначити День Ньютона – саме 4 січня 1643 року народився цей видатний легендарний творець класичної фізики, математик, механік і астроном.
За церковним календарем сьогодні – Собор 70-ти апостолів.
За переказом, Перед своєю останньою проповіддю у Галілеї Христос обрав 70 апостолів. На відміну від 12 євангелістів, у цих апостолів було тимчасове призначення "вісників".
Їхня місія полягала у розповсюдженні інформації щодо приходу Христа. Вони по двоє ходили по містах та проповідували Євангеліє.
Іменини сьогодні святкують Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія.