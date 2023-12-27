33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб: подробности атаки ВСУ на "Новочеркасск"

В результате атаки на корабль "Новочеркасск" в порту Феодосии 33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 ранены, один человек погиб. На месте якобы найдены обломки ракеты Storm Shadow, сообщает УНН с ссылкой на росСМИ.

Детали

33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате атаки на корабль "Новочеркасск" в порту Феодосии - сообщают росСМИ.

Отмечается, что в момент атаки ночью 26 декабря на десантном корабле "Новочеркасск" находились 77 моряков. Погибла в результате атаки 64-летняя работник охраны порта Надежда Толщина, еще 4 мирных жителя ранены.

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На месте атаки якобы найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

Напомним,

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму. В результате атаки был уничтожен личный состав врага, а также повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения.