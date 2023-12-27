33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб: подробности атаки ВСУ на "Новочеркасск"
Атака на корабль "Новочеркасск": 1 погибший, 23 раненых, 33 пропавших без вести; найдены фрагменты ракет.
Оккупанты, пытаясь прорваться по ряду направлений, направили против украинских военных более 600 снарядов - Лысогор
российские войска выпустили более 600 снарядов по украинским позициям в Луганске, пытаясь прорваться на нескольких направлениях. Также сообщается, что в рф, 12-летний ребенок умер после прививки российскими препаратами.
Украинские дети получили от "МХП-Громаді" более 50 тыс. подарков к новогодним праздникам
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" вручил 51 500 новогодних подарков детям в 14 областях Украины.
российские войска обстреляли три приграничные общины Черниговщины
российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области, осуществив 5 инцидентов, в том числе 38 взрывов из различных видов оружия; о жертвах не сообщается.
Армия рф на Запорожье обстреляла 22 населенных пункта, 24 раза атаковала дронами
Российские войска нанесли 151 удар по Запорожской области, в том числе 24 удара с беспилотников, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв.
Враг обстрелял Купянск и Волчанск в Харьковской области, есть повреждения
Российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области, попали в газовую трубу, один человек получил ранения.
В Николаевской области ночью сбили три "шахеда", враг бил из артиллерии
В Николаевской области сбиты три беспилотника "шахед"; российская артиллерия обстреляла две громады.
Ночная атака на Одесскую область: Кипер уточнил количество пострадавших
Одесская область была атакована российскими беспилотниками.
По Херсону россияне выпустили 90 снарядов, область атаковали 161 раз: трое погибших, 16 раненых
Российские войска 161 раз обстреляли Херсонскую область, убив 3 и ранив 16 человек; во время обстрелов врагом было использовано 7 беспилотников "шахед".
Ночная атака дронами: в Одесской области есть погибший и раненые
Ночью враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".