30 марта: Час Земли, День карандаша, День карандаша

Сегодня, все неравнодушные защитники экологии нашей планеты могут присоединиться к Часу Земли, пишет УНН.

Час Земли проходит ежегодно в последнюю субботу марта. Вечером все неравнодушные выключают свет на один час, но на самом деле событие выходит далеко за пределы этого символического действа.

Сейчас в Часе Земли ежегодно принимают участие 190 стран, и эта акция стала самым массовым экологическим движением в мире. Ежегодно все больше людей и предприятий присоединяются к мероприятию, символически отдавая свой голос за повышение энергоэффективности и разумное потребление ресурсов.

Также сегодня можно отметить День карандаша. Событие установлено в честь того, что именно 29 марта 1858 года Хаймен Липман получил патент на карандаш с резинкой.

Прототипы современных карандашей появились в XVI веке в Великобритании, когда в этой стране в промышленных масштабах начали добывать графит.

Впоследствии графитовые палочки для устойчивости обматывали веревкой или овечьей шкурой. Современный карандаш, каким мы его знаем, был разработан Никола-Жаком Контом в 1795 году, который изобрел процесс смешивания графита с глиной, позволяющий получать различные уровни твердости.

В XIX веке был создан целый завод по производству карандашей, основателем которого стал Йозеф Гартмут.

Во время Всемирной выставки 1889 года в Париже, компания по производству карандашей из Австро-Венгрии представила новый роскошный карандаш, который был окрашен в желтый цвет. Благодаря этому желтый цвет стал ассоциироваться с качеством, и многие другие производители карандашей начали использовать этот цвет для своих продуктов.

Какой бы ни была погода, но все, кто любят подышать свежим воздухом сегодня приобщаются ко Дню прогулки в парке.

Ключевая цель события - отвлечься от будничных дел, и хотя бы несколько часов посвятить общению с природой.

Также сегодня во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня биполярного расстройства. Событие установлено в честь дня рождения гениального художника Винсента Ван Гога, у у которого посмертно диагностировали биполярное расстройство.

Биполярное расстройство - психопатологическое заболевание, проявляющееся резкими сдвигами в настроении, чередовании приступов мании и депрессии. Рецидивы длятся недели и месяцы. Маниакально-депрессивный психоз, как раньше называли болезнь, при отсутствии лечения может разрушить карьеру, семейные отношения, в особо тяжелых случаях привести к суицидам.

Всемирный день борьбы с биполярным расстройством - это призыв к действиям для всех, чтобы поддержать людей, живущих с биполярным расстройством, способствуя пониманию, устранению стигмы и даря надежду.

По оценкам медиков, около населения 1% нашей планеты страдает биполярным расстройством.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Иоанна Лествичника, который жил IV-V веках.

Иоанн родился в богатой христианской семье. По достижении совершеннолетия раздал все имущество нуждающимся, принял монашеский постриг и на 40 лет уединился в пустыне.

Является автором богословского произведения "Лествица".

Именины 30 марта празднуют Иван, Захар.