28 раненых остаются в больницах после ракетной атаки рф в Кривом Роге

В Кривом Роге в Днепропетровской области после ракетной атаки российских войск 8 июля в больницах остаются 28 раненых, сообщил во вторник председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

Детали

"На утро в больницах города находится 28 раненых - очень тяжелый 1, тяжелых 7, 18 средней тяжести, у 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал Вилкул в Telegram.

По его словам, вчера была завершена поисково-спасательная операция на месте удара. "Слава Богу, больше под завалами пострадавших обнаружено не было", - отметил он.

Сегодня в городе день траура по 10 погибшим в результате вчерашнего вражеского ракетного удара, указал Вилкул.

Атака рф на Днепропетровскую область: в Кривом Роге - уже 47 пострадавших, в Днепре - 12