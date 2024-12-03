26 пострадавших в Тбилиси: столкновения с полицией и"коктейли Молотова"
Киев • УНН
В центре Тбилиси произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате которых 26 человек госпитализированы. Полиция задержала 5 человек, включая мужчину, который бросил "коктейль Молотова" в правоохранителей.
В Тбилиси на проспекте Руставели произошли столкновения между протестующими и полицией, приведшие к многочисленным пострадавшим. По информации Министерства здравоохранения Грузии, медики госпитализировали 26 человек, среди которых 23 протестующих и 3 представителя полиции.
Все пострадавшие получили медицинскую помощь, и ни одному из них не угрожает опасность для жизни. Большинство уже выписаны из медучреждений.
Об этом сообщает УНН со ссылкой Рустави 2 и SOVA.
детали
Министерство внутренних дел сообщило, что один из протестующих, 36-летний мужчина, был задержан после того, как бросил "коктейль Молотова" в сторону полицейских. В результате был поврежден водомет. Преступление предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Министерство внутренних дел расследует все уголовные действия, совершенные насильственными группами, в соответствии со статьями 187 и 353 Уголовного кодекса, в рамках которых в настоящее время задержаны 5 человек
Полицейские среди пострадавших
Протесты в Тбилиси начали обостряться вечером 2 декабря, когда демонстранты начали активно использовать пиротехнику, направляя ее в сторону правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
В МВД Грузии отметили, что"в результате насильственных действий участников протестной акции пострадали 12 полицейских".
В то же время Министерство здравоохранения Грузии сообщило, что госпитализировали 26 пострадавших, трое из которых — полицейские.
Полиция и правоохранители продолжают призывать к мирному разрешению конфликта, в то время как протестующие требуют изменений в политическом курсе страны.
Ситуация в центре Тбилиси остается напряженной.
Напомним
В центре Тбилиси продолжаются массовые протесты против политики правительства и правящей партии "Грузинская мечта". Демонстранты обвиняют власти в отказе от европейского курса и восстановлении российского влияния на страну.
Протесты, происходящие возле парламента, собрали более тысячи человек, которые требуют изменения политического курса Грузии. Полиция применяет силу для разгона акций.