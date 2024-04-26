26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  140892 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  156863 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  163617 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  146987 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120099 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105397 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102835 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137696 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158112 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154545 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  487266 просмотра

26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

Сегодня, 26 апреля, во многих странах мира люди, которые запатентовали свое изобретение, написали какое-то произведение или сделали что-то другое оригинальное благодаря своим умственным способностям могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.

УНН Lite •   •  12187 просмотра
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Секретарь Пентагона Ллойд Остин обсудил вторжение России в Украину и дальнейшую координацию безопасности помощи Украине с министром национальной обороны Румынии Ангелом Тилваром в телефонном разговоре.

Война •   •  15592 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

Северная Корея провела успешное испытание новой 240-мм реактивной системы залпового огня, на котором присутствовал лидер Ким Чен Ын, высоко оценивший ее стратегическое значение для усиления артиллерийского потенциала страны.

Война •   •  15792 просмотра
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

Блинкен встречается с министром иностранных дел Китая

Держсекретар США Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Пекіні, щоб обговорити такі спірні питання, як військова напруженість, ризики ШІ та потік фентанілу на тлі стабілізації відносин між США і Китаєм.

политика •   •  13962 просмотра
Блинкен встречается с министром иностранных дел Китая

В США Интернет стал "нейтральным"

Федеральная комиссия по связи США приняла требования по сетевому нейтралитету, восстановив старое правило, которое запрещает интернет-провайдерам отдавать предпочтение определенным веб-сайтам или программам над другими.

политика •   •  13613 просмотра
В США Интернет стал "нейтральным"

Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

Оккупанты начали аудит остальных 33 шахт на Донбассе, почти 100 из 114 шахт признаны убыточными из-за нехватки работников и миллионных долгов за электроэнергию.

Война •   •  15903 просмотра
Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто за год

В 2023 финансовом году Toyota достигла рекордных мировых продаж автомобилей - 10,31 миллиона единиц, впервые превысив отметку в 10 миллионов благодаря росту продаж за рубежом, в частности гибридных моделей в Северной Америке и Европе.

Общество •   •  15258 просмотра
Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто за год

Столтенберг: страны НАТО не прислали Украине обещанную военную помощь

Страны НАТО не предоставили Украине обещанной военной помощи в течение последних месяцев, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  16621 просмотра
Столтенберг: страны НАТО не прислали Украине обещанную военную помощь

Военные советники США не будут работать на фронте в Украине - Пентагон

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что любые дополнительные военные советники США, направленные в Украину, не будут работать вблизи линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.

Война •   •  15511 просмотра
Военные советники США не будут работать на фронте в Украине - Пентагон

Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний

Индия предоставила разрешения на морское страхование четырем российским компаниям до 2025 и 2029 годов, помогая России уменьшить зависимость от западных страховщиков при экспорте нефти в Индию.

Экономика •   •  15018 просмотра
Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний