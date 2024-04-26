26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

Сегодня, 26 апреля, во многих странах мира люди, которые запатентовали свое изобретение, написали какое-то произведение или сделали что-то другое оригинальное благодаря своим умственным способностям могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня интеллектуальной собственности, пишет УНН.

Именно 26 апреля 1967 года были сделаны первые шаги к созданию Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая официально начала действовать в том же году после подписания соответствующей Конвенции в Стокгольме.

Международный день интеллектуальной собственности предоставляет возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества. А патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права как результаты творчества и знаний являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию.

В последнюю пятницу апреля, которая в этом году приходится на 26 число, многие страны мира присоединяются к Всемирному дню здоровья женщин, который был основан в США.

Событие является важным напоминанием женщинам во всем мире о необходимости уделять первоочередное внимание своему здоровью и благополучию. А также имеет целью расширить возможности женщин взять на себя ответственность за свое здоровье, обеспечивая их способность достигать успеха во всех сферах жизни.

Еще сегодня можно приобщиться ко Дню шкалы Рихтера.

Именно 26 апреля 1900 года появился на свет американский сейсмолог Чарльз Рихтер. В 1935 году он предложил свою шкалу оценки силы землетрясений, которая и была названа в его честь.

Шкала Рихтера - это логарифмическая шкала с основанием 10, значения на которой получаются путем вычисления логарифма комбинированной горизонтальной амплитуды наибольшего смещения от нуля показанного сейсмографом. Ослабление амплитуды расстоянием между эпицентром землетрясения и сейсмографом корректируют путем вычитания логарифма прогнозируемой амплитуды землетрясения порядка 0 на таком расстоянии.

Шкала Рихтера, хоть и была принята во всем мире, имела определенные недостатки, поэтому постоянно уточнялась.

Сейчас силу землетрясений определяют по Шкале магнитуды поверхностных волн, которую по старой привычке называют Шкалой Рихтера.

По церковному календарю сегодня День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского, который жил в 4 веке.

По преданию у епископа нашла приют служанка жены императора Лициния, которую он пытался соблазнить. Сам Лициний был язычником и усилил гонения на христиан. Служанку и Василия схватили и привели к правителю. По его приказу девушку сразу же убили. Епископа долго пытали, а затем казнили.

Именины сегодня празднуют Василий, Иван, Петр, Глафира.