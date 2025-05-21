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25 тысяч долларов за непригодность к военной службе: в Тернопольской области задержали солдата за схему уклонения от призыва

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

В Тернопольской области задержали военного, который за 25 тысяч долларов обещал помочь избежать мобилизации. Он должен был повлиять на должностных лиц ТЦК и врачей ВВК.

25 тысяч долларов за непригодность к военной службе: в Тернопольской области задержали солдата за схему уклонения от призыва

В Тернопольской области разоблачили солдата, который обещал военнообязанному избежать службы в армии, оформив справку о непригодности. За свои услуги он запросил 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Детали 

По данным следствия, подозреваемый пообещал военнообязанному за 25 тыс долларов США обеспечить обновление его военно-учетных документов и справки ВВК о непригодности к службе в армии.

Для этого он должен был повлиять на должностных лиц из ТЦК и СП, а также медиков из ВВК. В случае несогласия предоставить денежные средства подозреваемый угрожал создать для мужчины предпосылки для безотлагательной мобилизации.

Во время получения части оговоренной суммы средств в сумме 5 тыс долларов США подозреваемого задержали правоохранители. Сейчас ему избрана мера пресечения.

Устанавливаются причастные к схеме лица. В Государственном бюро расследований уточняют, что предложение с оформлением справки о непригодности с последующим исключением из воинского учета жителю Тернопольской области поступило в конце 2024 года.

Злоумышленника задержали сразу после передачи второй части взятки

- добавили в ГБР. 

Напомним

САП сообщила о подозрении судье в отставке, который за взятку обещал бизнесмену помощь с выездом за границу. Он требовал 10 тыс. денежных единиц за решение суда и еще 5 тыс. за его исполнение. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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