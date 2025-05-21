25 тисяч доларів за непридатність до військової служби: на Тернопільщині затримали солдата за схему ухилення від призову
Київ • УНН
На Тернопільщині затримали військового, який за 25 тисяч доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Він мав вплинути на посадовців ТЦК та лікарів ВЛК.
На Тернопільщині викрили солдата, який обіцяв військовозобов’язаному уникнути служби в армії, оформивши довідку про непридатність. За свої послуги він запросив 25 тисяч доларів.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.
Деталі
За даними слідства, підозрюваний пообіцяв військовозобов’язаному за 25 тис доларів США забезпечити оновлення його військово-облікових документів і довідки ВЛК щодо непридатності до служби в армії.
Для цього він мав вплинути на посадовців із ТЦК та СП, а також медиків із ВЛК. У разі незгоди надати грошові кошти підозрюваний погрожував створити для чоловіка передумови для невідкладної мобілізації.
Під час одержання частини обумовленої суми коштів у сумі 5 тис доларів США підозрюваного затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід.
Встановлюються причетні до схеми особи. У Державному бюро розслідувань уточнюють, що пропозиція з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку жителю Тернопільської області надійшла наприкінці 2024 року.
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