25 тисяч доларів за непридатність до військової служби: на Тернопільщині затримали солдата за схему ухилення від призову

На Тернопільщині викрили солдата, який обіцяв військовозобов’язаному уникнути служби в армії, оформивши довідку про непридатність. За свої послуги він запросив 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв військовозобов’язаному за 25 тис доларів США забезпечити оновлення його військово-облікових документів і довідки ВЛК щодо непридатності до служби в армії.

Для цього він мав вплинути на посадовців із ТЦК та СП, а також медиків із ВЛК. У разі незгоди надати грошові кошти підозрюваний погрожував створити для чоловіка передумови для невідкладної мобілізації.

Під час одержання частини обумовленої суми коштів у сумі 5 тис доларів США підозрюваного затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід.

Встановлюються причетні до схеми особи. У Державному бюро розслідувань уточнюють, що пропозиція з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку жителю Тернопільської області надійшла наприкінці 2024 року.

Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря - додали в ДБР.

Нагадаємо

САП повідомила про підозру судді у відставці, який за хабар обіцяв бізнесмену допомогу з виїздом за кордон. Він вимагав 10 тис. грошових одиниць за рішення суду і ще 5 тис. за його виконання.