25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  117094 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  205529 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178727 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175635 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172183 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140294 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  335184 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127347 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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18 марта 2024, 18:47  •  438433 просмотра

25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение

25 марта отмечается Международный день вафель - популярного лакомства, имеющего более 100 разновидностей во всем мире, от пушистых американских вафель до хрустящих бельгийских льежских вафель.

УНН Lite •   •  10137 просмотра
25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение

Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Израиль препятствует поступлению продовольственной помощи на север Газы, заявил директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Война •   •  17830 просмотра
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Предупреждены о ракетной угрозе в Запорожской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Запорожской области.

Война •   •  16549 просмотра
Предупреждены о ракетной угрозе в Запорожской области

Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

На Сумщине очищено более 39 га земель с помощью машин механизированного разминирования. Всего с начала войны саперы обезвредили 9 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали территорию площадью более 4913 га.

Война •   •  17899 просмотра
Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

На новочеркасской ГРЭС в ростовской области рф произошли взрывы, которые повлекли за собой пожар на трансформаторной подстанции.

Война •   •  22719 просмотра
Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

США и Япония намерены объявить о более чем за 60 лет обновления договора о безопасности, предусматривающем реструктуризацию американского военного командования в Японии, а также усиление оперативного планирования и военных учений между двумя странами, что обусловлено общим беспокойством относительно влияния Китая.

политика •   •  18647 просмотра
США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси

Юлия Курченко завоевала "золото", а Елизавета Литвиненко - "бронзу" в весовой категории до 78 кг на турнире Grand Slam по дзюдо в Тбилиси, Грузия.

спорт •   •  16806 просмотра
Украинские дзюдоистки завоевали "золото" и "бронзу" на Grand Slam в Тбилиси

Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф

Теракт в концертном зале под москвой заставил Францию повысить уровень террористической угрозы до чрезвычайного уровня.

политика •   •  19047 просмотра
Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф

Теракт в московском концертном зале: 4 подозреваемых задержаны до 22 мая

Четырех обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение после нападения, в результате которого погибли 137 человек и более 180 получили ранения.

Криминал и ЧП •   •  18039 просмотра
Теракт в московском концертном зале: 4 подозреваемых задержаны до 22 мая

Харьков: Пожар в жилом доме унес две жизни

В Харькове в результате пожара в многоквартирном доме погибли 78-летняя женщина и мужчина 2004 года рождения.

Общество •   •  17889 просмотра
Харьков: Пожар в жилом доме унес две жизни