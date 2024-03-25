25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение

Сегодня, 25 марта, все сладкоежки нашей планеты могут присоединиться к празднованию Международного дня вафель, пишет УНН.

Событие было основано в Скандинавских странах, и довольно быстро стало популярным по всему миру.

В Древней Греции выпекали плоские лепешки, придавливая их двумя пластинами с рисунком в виде пчелиных сот. Пластины изготавливали из металла и соединяли между собой шарнирным механизмом. Таким образом жидкое тесто наливали на одну пластину, придавливали другой и ставили на открытый огонь для выпечки.

В Средние века вафли стали довольно популярными в Европе - во многих городах их продавали уличные торговцы.

В мире есть более 100 разновидностей вафель. В частности, австрийские - это мягкие, пышные и тоненькие вафли с сочной начинкой. Во время приготовления английских вафель в тесто добавляют картофельные или овсяные хлопья. Вафли еще горячими скручивают в трубочку, которую начиняют разнообразными овощными начинками и соусами.

Американские вафли - это рыхлые и мягкие изделия, которые подаются со сладкими или солеными блюдами. Чтобы их приготовить в тесто добавляют соду или разрыхлитель теста.

Бельгийские вафли знакомы в двух интерпретациях: льежские и брюссельские. Первые - хрустящие и твердые изделия округлой формы, которые выпекаются с карамелизированным сахаром. Брюссельские же вафли, наоборот, являются мягкими и воздушными, поскольку изготовлены на основе дрожжевого теста. Их пробуют холодными или горячими, предварительно присыпая сахарной пудрой или сиропом.

Поклонники творчества писателя Джона Толкина сегодня приобщаются ко Дню чтения его книг.

Дата необычного праздника выбрана неслучайно - именно 28 марта был уничтожен создатель кольца власти Саурон и пала его крепость Барад-дур.

По инициативе ООН сегодня отмечается Международный день солидарности с задержанными и пропавшими без вести сотрудниками.

Событие установлено в честь сотрудника ООН Алека Коллета, которого похитили на Ближнем Востоке в 1985 году. Его останки были найдены и идентифицированы в 2009 году.

Так же по инициативе ООН сегодня отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, который является напоминанием об ужасных временах работорговли 16-19 веков.

По оценкам ученых, за 400 лет трансатлантической работорговли от нее пострадало около 30 миллионов человек.

Еще 25 марта по предложению Папы Римского Ионна Павла II все желающие могут присоединиться ко Дню нерожденного ребенка.

Цель события - это призыв к мировому сообществу признать ценность каждой человеческой жизни, начиная с момента зачатия.

Это также день поддержки организаций и инициатив, которые предлагают альтернативы абортам, даря надежду и помощь будущим мамам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

По церковному календарю сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы.

По преданию, именно в этот день Пречистая Дева Мария получила благую весть от вестника Божьего - Архангела Гавриила, который возвестил ей, что она зачала непорочно от Святого Духа и родит сына Божьего, который будет величаться Иисусом Христом.

Позже ангел явился во сне мужу Марии Иосифу и подтвердил новость о зачатии Сына Божьего Марией. Он также дал указания главе семьи относительно того, как уберечь будущее дитя от преследования и уничтожения.

Именины 25 марта празднуют Мария, Иосиф, Гавриил, Гавриил.