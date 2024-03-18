22 погибший с начала большой войны: в Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
kharkivХарьков
Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  61224 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  82732 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  105302 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  180635 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188252 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186276 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169830 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117591 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129475 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121738 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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22 погибший с начала большой войны: в Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина

33-летний харьковчанин утонул, пытаясь пересечь реку Тиса и попасть в Румынию. Он стал уже 22-й жертвой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Общество •   •  6549 просмотра
22 погибший с начала большой войны: в Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина

Крымские партизаны разведали пункт постоянной дислокации бригады береговой обороны чф рф

Крымские партизаны провели разведку пункта постоянной дислокации российской 126-й отдельной бригады береговой обороны в Перевальном, который сейчас используется как перевалочный пункт перед переброской личного состава в зону боевых действий.

Война •   •  9496 просмотра
Крымские партизаны разведали пункт постоянной дислокации бригады береговой обороны чф рф

ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ: детали

ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ.

Экономика •   •  9303 просмотра
ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ: детали

"Выборы" рф на оккупированных территориях нарушили суверенитет Украины - Боррель

Российские "выборы", проведенные на оккупированных украинских территориях, нарушили суверенитет Украины. Они базировались на репрессиях и запугивании, заявил Боррель.

политика •   •  10564 просмотра
"Выборы" рф на оккупированных территориях нарушили суверенитет Украины - Боррель

15 беспилотников: появились детали поражения нефтезавода в краснодарском крае рф

Во время атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в славянске-на-кубани, россия, 17 марта было 15 дронов.

Война •   •  10570 просмотра
15 беспилотников: появились детали поражения нефтезавода в краснодарском крае рф

Из-за постоянных обстрелов на Сумщине эвакуировали всех детей из Великой Писаревки

Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов из села Большая Писаревка Сумской области Украины эвакуировали всех детей.

Война •   •  15254 просмотра
Из-за постоянных обстрелов на Сумщине эвакуировали всех детей из Великой Писаревки

Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом

Президент Зеленский поздравил Прабово Субианто с избранием на пост президента Индонезии, пригласил Индонезию принять участие в предстоящем мирном саммите и выразил надежду на продолжение плодотворных двусторонних отношений.

политика •   •  12499 просмотра
Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом

Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы

Война России в Украине приближается к "точке невозврата" с последствиями для стран Европы, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Война •   •  19172 просмотра
Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы

Обещал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации: задержан мошенник, выманивший тысячи долларов

Задержан мошенник, который требовал 5 000 долларов США, обещая выдать фальшивое удостоверение советника командира батальона Вооруженных Сил Украины, которое якобы поможет избежать мобилизации.

Криминал и ЧП •   •  15376 просмотра
Обещал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации: задержан мошенник, выманивший тысячи долларов

На Харьковщине войска рф ударили по православному храму

российские войска атаковали православную церковь в селе Новоосиново Купянского района Харьковской области, повредив церковную котельную, здание сельского совета и два дома, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  17995 просмотра
На Харьковщине войска рф ударили по православному храму