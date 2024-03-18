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22 погибший с начала большой войны: в Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина
33-летний харьковчанин утонул, пытаясь пересечь реку Тиса и попасть в Румынию. Он стал уже 22-й жертвой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Крымские партизаны разведали пункт постоянной дислокации бригады береговой обороны чф рф
Крымские партизаны провели разведку пункта постоянной дислокации российской 126-й отдельной бригады береговой обороны в Перевальном, который сейчас используется как перевалочный пункт перед переброской личного состава в зону боевых действий.
ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ: детали
ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ.
"Выборы" рф на оккупированных территориях нарушили суверенитет Украины - Боррель
Российские "выборы", проведенные на оккупированных украинских территориях, нарушили суверенитет Украины. Они базировались на репрессиях и запугивании, заявил Боррель.
15 беспилотников: появились детали поражения нефтезавода в краснодарском крае рф
Во время атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в славянске-на-кубани, россия, 17 марта было 15 дронов.
Из-за постоянных обстрелов на Сумщине эвакуировали всех детей из Великой Писаревки
Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов из села Большая Писаревка Сумской области Украины эвакуировали всех детей.
Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом
Президент Зеленский поздравил Прабово Субианто с избранием на пост президента Индонезии, пригласил Индонезию принять участие в предстоящем мирном саммите и выразил надежду на продолжение плодотворных двусторонних отношений.
Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы
Война России в Украине приближается к "точке невозврата" с последствиями для стран Европы, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Обещал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации: задержан мошенник, выманивший тысячи долларов
Задержан мошенник, который требовал 5 000 долларов США, обещая выдать фальшивое удостоверение советника командира батальона Вооруженных Сил Украины, которое якобы поможет избежать мобилизации.
На Харьковщине войска рф ударили по православному храму
российские войска атаковали православную церковь в селе Новоосиново Купянского района Харьковской области, повредив церковную котельную, здание сельского совета и два дома, в результате чего один человек получил ранения.