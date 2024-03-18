22 погибший с начала большой войны: в Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина

Румынские пограничники обнаружили в Тисе тело украинца, который погиб, пытаясь преодолеть реку. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Сообщается, что об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги. Утопленником оказался 33-летний харьковчанин.

Пограничники уточнили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 22 случай гибели мужчин, пытающихся преодолеть реку.

Предостерегаем воздержаться от подобных "путешествий", ведь это может быть опасным для вашей жизни - добавили в ГПСУ.

Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты