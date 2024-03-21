21 марта: Международный день лесов, Всемирный день гипнородов

Сегодня, 21 марта, все кому небезразлично экологическое состояние нашей планеты, могут присоединиться к Международному дню лесов, пишет УНН.

Событие было основано в 2012 году по инициативе Организации Объединенных Наций.

По оценкам ученых, ежегодно 10 миллионов гектаров лесов на Земле подпадают под вырубку, а еще около 70 миллионов гектаров - уничтожаются в результате лесных пожаров.

Целью Международного дня лесов является улучшение осведомленности человечества о ценности деревьев и лесов, призыв к созданию мероприятий по восстановлению и защите леса, привлечение к разумному использованию природных ресурсов.

Также 21 марта - это Всемирный день гипнородов.

Гипнороды - это программа подготовки к родам, которая делает акцент на естественных родах и обучает техникам самовнушения для борьбы со страхом и болью во время родов.

В основе метода лежит философия, что роды не обязательно должны быть мучительным опытом, если мать должным образом подготовлена и расслаблена. Он включает в себя сочетание обучения, релаксации, дыхания и техник визуализации для облегчения спокойных, беззаботных и часто безболезненных родов.

Дата празднования выбрана не случайно, ведь совпадает с первым днем астрономической весны.

Еще сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Событие введено в честь трагических событий в Южно-Африканской республике - именно 21 марта 1960 года полицейские убили 69 участников акции протеста, которые выступали против принятия законов об апартеиде.

Также сегодня можно отметить Международный день кукольника, День старинной музыки, Всемирный день поэзии.

По церковному календарю сего День памяти преподобного Иакова, епископа Сицилийского.

Преподобный Иаков был проповедником, богословом и противником иконоборцев. За это его неоднократно задерживали, подвергали жестоким пыткам и отправляли в ссылку.

Именины 21 марта празднуют Яков, Кирилл, Антон, Федор.