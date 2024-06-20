20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

Сегодня, 20 июня в Северном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь в году или День летнего солнцестояния, пишет УНН.

Летнее солнцестояние-это ежегодное астрономическое событие, когда солнце над горизонтом находится на максимальной высоте, а наклон оси вращения Земли по направлению к солнцу приобретает наибольшее значение.

В Северном полушарии день летнего солнцестояния в зависимости от года приходится на 20 или 21 июня.

Солнце над столицей Украины сегодня встало в 4:46 утра, а закат состоится в 21: 13. таким образом сегодня будет зафиксирован самый длинный день в году.

Летнее солнцестояние знаменует собой начало астрономического лета.

С 2009 года 20 июня проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного Дня защиты слонов в зоопарках.

В дикой природе слоны объединяются в большие семьи с тесными взаимоотношениями, общаясь друг с другом даже на расстоянии. В день они проходят по несколько километров, преодолевая пустыни, реки, леса и саванны. В неволе они оказываются лишенными всего этого и, в конечном итоге, живут неполноценной жизнью.

К тому же, часто случаются случаи, когда слоны страдают от жестокого обращения со стороны сотрудников зоопарков. К тому же подсчетами ученых жизнь в неволе почти в два раза сокращает продолжительность жизни слонов.

В третий четверг июня можно отметить день перерыва на работе.

Мероприятие направлено на то, чтобы побудить работодателей создавать более благоприятные и здоровые рабочие места, где приоритетом является благополучие сотрудников. Многие организации используют этот день как возможность ввести новую политику на рабочем месте, которая способствует регулярным перерывам и физической активности в течение рабочего дня.

Любители поесть сегодня могут присоединиться к Всемирному дню тапас-небольших блюд или закусок, которые подают к напиткам.

Эта кулинарная традиция зародилась в Испании и стала популярной во многих странах мира.

Также 20 июня можно отметить Всемирный день Wi-Fi.

Технология Wi-Fi начала разрабатываться в конце двадцатого века, а первые устройства для беспроводной передачи данных появились в 2000-х годах.

По разным подсчетам, в настоящее время около 4 миллиардов жителей Земли не имеют стабильного доступа к интернету. Поэтому, целью этого дня является привлечение внимания общества к решению проблемы отсутствия беспроводного скоростного подключения в разных странах, искоренение цифрового неравенства, привлечение к развитию технологий.

Еще сегодня проходят различные мероприятия по случаю Международного дня осведомленности о нистагме-болезни, которая характеризуется непроизвольными движениями глаз, которые могут вызвать размытость или искажение зрения. Она может быть врожденной или приобретенной.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика, епископа Патарского Методия.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу, был проповедником и богословом. Методий решительно боролся с язычниками и отступниками в рядах христианской церкви.

По преданию, Методия бросили в тюрьму, долго и жестоко пытали, а потом отрубили ему голову.

Именины 20 июня празднуют Фома, Андрей, Глеб, Дмитрий, Инна.