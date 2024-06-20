20 червня: День літнього сонцестояння, Всесвітній день захисту слонів у зоопарках

Сьогодні, 20 червня у Північній півкулі найдовший день та найкоротша ніч у році або День літнього сонцестояння, пише УНН.

Літнє сонцестояння – це щорічна астрономічна подія, коли сонце над горизонтом перебуває на максимальній висоті, а нахил осі обертання Землі у напрямку до сонця набуває найбільшого значення.

У Північній півкулі День літнього сонцестояння в залежності від року припадає на 20 або 21 червня.

Сонце над столицею України сьогодні встало о 4:46 ранку, а захід сонця відбудеться о 21:13. Таким чином сьогодні буде зафіксовано найдовший день у році.

Літнє сонцестояння знаменує собою початок астрономічного літа.

З 2009 року 20 червня відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня захисту слонів у зоопарках.

У дикій природі слони об'єднуються у великі сім'ї з тісними взаємовідносинами, спілкуючись один з одним навіть на відстані. В день вони проходять по кілька кілометрів, долаючи пустелі, річки, ліси і савани. У неволі вони виявляються позбавлені всього цього і, в кінцевому підсумку, живуть неповноцінним життям.

До того ж, часто трапляються випадки, коли слони страждають від жорстокого поводження з боку співробітників зоопарків. До того ж підрахунками науковців життя у неволі майже у двічі скорочує тривалість життя слонів.

У третій четвер червня можна відзначити День перерви на роботі.

Подія має має на меті заохотити роботодавців створювати більш сприятливі, здорові робочі місця, де пріоритетом є добробут працівників. Багато організацій використовують цей день як можливість запровадити нову політику на робочому місці, яка сприяє регулярним перервам і фізичній активності протягом робочого дня.

Любителі поїсти сьогодні можуть долучитися до Всесвітнього дня тапасу – невеличких страв або закусок, які подають до напоїв.

Ця кулінарна традиція зародилася в Іспанії та стала популярною у багатьох країнах світу.

Також 20 червня можна відзначити Всесвітній день Wi-Fi.

Технологію Wi-Fi почали розробляти наприкінці ХХ століття, а перші пристрої для бездротової передачі даних з’явилися у 2000-х роках.

За різними підрахунками, нині близько 4 мільярдів мешканців Землі не мають стабільного доступу до інтернету. Тож, метою цього дня є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах, викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

Ще сьогодні відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня поінформованості про ністагм - хворобу, яка характеризується мимовільними рухами очей, які можуть викликати розмитість або спотворення зору. Вона може бути вродженою або набутою.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика, єпископа Патарського Методія.

З юних років він вирішив присвятити своє життя служінню Господу, був проповідником та богословом. Методій рішуче боровся з язичниками та відступниками у лавах християнської церкви.

За переказом, Методія кинули до в’язниці, довго та жорстоко катували, а потім відрубали йому голову.

Іменини 20 червня святкують Фома, Андрій, Гліб, Дмитро, Інна.