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183 боя на фронте: Покровское и Новопавловское направления самые горячие - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 553 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения, из которых более половины пришлись на Покровское и Новопавловское направления. Враг нанес 3 ракетных и 83 авиаудара, совершил 5928 обстрелов, применив 5928 дронов-камикадзе.

183 боя на фронте: Покровское и Новопавловское направления самые горячие - карта от Генштаба

183 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины – на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 9 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 139 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5928 обстрелов, из них 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5928 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Загрызового, Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григоровка и в направлении Шандриголового и Среднего.

На Сиверском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боестолкновения в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дылеевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Проминь, Новосергеевка, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Орехово и в направлениях Покровска, Владимировки, Молодецкого и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 36 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Вольное Поле и Новополь.

Противник один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России за сутки составили 1050 военных, пять танков и 68 артсистем - Генштаб ВСУ09.07.25, 08:05 • 974 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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