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183 бої на фронті: Покровський та Новопавлівський напрямки найгарячіші - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 671 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення, з яких понад половина припала на Покровський та Новопавлівський напрямки. Ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаудари, здійснив 5928 обстрілів, застосувавши 5928 дронів-камікадзе.

183 бої на фронті: Покровський та Новопавлівський напрямки найгарячіші - карта від Генштабу

183 бої сталося на фронті минулої доби, понад половина - на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 9 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5928 обстрілів, з них 122 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5928 дронів-камікадзе.

"Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового й Середнього.

На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони поблизу Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Промінь, Новосергіївка, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Володимирівки, Молодецького й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

Противник один раз атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росії за добу склали 1050 військових, п’ять танків та 68 артсистем - Генштаб ЗСУ09.07.25, 08:05 • 1057 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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