18 декабря: День военной контрразведки СБУ, Международный день арабского языка
Военная контрразведка - одно из подразделений СБУ, которое непосредственно выполняет боевые задачи на передовой. Важной задачей военной контрразведки является также блокирование незаконного оборота военных средств поражения, чтобы не допустить использования их для совершения диверсий, терактов или других тяжких преступлений.
Северная Корея запустила вторую баллистическую ракету: на этот раз дальнего радиуса действия - Reuters
Северная Корея запустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия, которую отслеживали южнокорейские военные и Япония, что свидетельствует о полете продолжительностью 73 минуты, который покрыл 1000 км. Это произошло после запуска ракеты малой дальности и осуждения Северной Кореей "подготовки США к ядерной войне"
Папа Франциск отметил 87-летие
Свой 87-й день рождения Папа Франциск провел с детьми и семьями в больнице Святой Марты в Ватикане, разделив с ними торт и призвав к рождественским приготовлениям.
Автомобиль врезался в кортеж президента Джо Байдена
Автомобиль столкнулся с припаркованным внедорожником в кортеже президента Джо Байдена возле его предвыборного офиса в Уилмингтоне; президент и первая леди в безопасности.
Военные Тайваня заметили возле острова два китайских воздушных шара-шпионажа
Министерство обороны Тайваня сообщило, что два китайских воздушных шара-разведчика пересекли срединную линию Тайваньского пролива, двигаясь на восток на высоте 8,2 км, после чего исчезли. Кроме того, военные острова заметили поблизости шесть китайских самолетов и два корабля.
16 человек погибли во время сильных штормов в Аргентине и Уругвае
Сильный шторм в Аргентине и Уругвае привел к гибели 16 человек: жертвами падения веток, обвала стены и сильного ветра. Президент Милей посетил пострадавшее место.
США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность
США осуждают запуск баллистической ракеты Северной Кореей как нарушение резолюций ООН и угрозу региональной безопасности. Запуск рассматривается как имеющий дестабилизирующий эффект, несмотря на то, что не представляет прямой угрозы для США и их союзников.
Литва призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС
Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала ЕС рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса, обвинив премьер-министра Виктора Орбана в подрыве ЕС в пользу России.
Польские перевозчики расширят блокаду на ПП "Дорогуск" участием фермеров
Польские перевозчики и фермеры из ассоциации "Объединенное село" намерены расширить блокаду пограничного пункта пропуска "Дорогуск", требуя изменений в аграрной политике, в том числе прекращения импорта сахара из Украины.
Япония созывает совет нацбезопасности в связи с ракетным запуском КНДР
Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил обеспечить безопасность населения.