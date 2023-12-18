18 декабря: День военной контрразведки СБУ, Международный день арабского языка

Сегодня, 18 декабря, отмечается День военной контрразведки СБУ, пишет УНН.

Военная контрразведка - одно из подразделений СБУ, которое непосредственно выполняет боевые задачи на передовой.

Важной задачей военной контрразведки является также блокирование незаконного оборота военных средств поражения, чтобы не допустить использования их для совершения диверсий, терактов или других тяжких преступлений.

Кроме того, совместно с командованием воинских частей военные контрразведчики СБУ проводят постоянную работу для усиления контрдиверсионной защиты военных объектов.

Только за первый год после российского полномасштабного российского вторжения военная контрразведка разоблачила десятки вражеских агентов.

С 2012 года 18 декабря отмечается Международный день арабского языка. Событие основано в честь того, что именно 18 декабря 1973 года арабский язык был включен в список официальных языков Организации Объединенных Наций.

Носителями арабского языка на данный момент являются более 300 миллионов людей. Арабский язык делится на три вида: классический (язык Корана) литературный (используют СМИ и политики), и разговорный (используется в быту и делится на различные диалекты).

Еще сегодня можно отметить День выпечки печенья.

Цель события - поощрить людей отдаваться искусству выпекания и экспериментировать с различными рецептами печенья.

Печенье было частью человеческой кухни на протяжении многих веков, Считается, что первое, в современном понимании, печенье начали выпекать в седьмом в VII веке в Персии.

По церковному календарю 18 декабря - День памяти святителя Модеста.

В юном возрасте Модест стал монахом, возглавил монастырь святого Феодосия Великого в Палестине.

После того, как персы взяли в плен Иерусалимского патриарха Захария, его заменил Модест. По его инициативе был восстановлен храм Гроба Господня.

Именины сегодня празднуют Модест, Михаил, Марк, Зоя, Виктория.