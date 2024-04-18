18 апреля: День памятников истории и культуры Украины, Международный день жонглеров, Международный день жонглеров

Сегодня, 18 апреля, все ценители украинского историко-культурного наследия, а также те, кто его оберегают, приобщаются к различным мероприятиям по случаю Дня памятников истории и культуры Украины, пишет УНН.

Событие было основано в 1999 году. Дату выбрали в связи с тем, что именно 18 апреля по инициативе ООН проводится Международный день памятников и достопримечательностей.

Культурное наследие Украины, насчитывающее более 70 тысяч объектов в более чем 1400 населенных пунктах, является большим и разнообразным, что требует постоянных и согласованных усилий для его сохранения.

21 объект внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Российская военная агрессия нанесла серьезный ущерб культурному наследию Украины. По данным Минкульта, за два года войны враг уничтожил или повредил 1046 объектов культурного наследия, из которых 128 национального значения.

18 апреля - это день основания Общества Красного креста в Украине. Именно в этот день в 1918 году благодаря Мариинской общине сестер милосердия в Киеве состоялся первый съезд общества.

Долгое время основными задачами Общества Красного креста в Украине были противодействие туберкулезу и СПИДу, привлечение общества к донорству, помощь пострадавшим во время Чернобыльской катастрофы и тому подобное.

Однако, российское вторжение существенно изменило приоритеты. Сейчас Общество Красного креста в Украине занимается оказанием гуманитарной помощи переселенцам и людям в освобожденных городах, организует эвакуацию людей, оказывает помощь при ликвидации последствий обстрелов и ракетных ударов и тому подобное.

Любители циркового искусства сегодня могут приобщиться к празднованию Международного дня жонглера.

Считается, что идея жонглирования появилась еще в древние времена, скорее всего, в Древнем Египте. Позже воины Древнего Китая использовали жонглирование оружием как метод устрашения противника.

В эпоху Средневековья жонглирование оформилось в цирковой жанр, поэтому оно входит в список древнейших разновидностей цирковой деятельности. Сейчас жонглирование нередко является дополнением к клоунаде, акробатике, дрессировке и т.д.

Чаще всего жонглируют шариками и булавами. Мастера этого циркового искусства могут жонглировать ножами или другими опасными предметами.

Также сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя. Событие посвящено созданию 18 апреля 1925 года Международного союза радиолюбителей.

Целью сегодняшнего события является привлечение единомышленников и специалистов в сфере технологий к совместному развитию, популяризация радиолюбительской деятельности.

Благодаря стараниям радиолюбителей мир увидел множество технологий, как, например, первый режим коммуникации - AMTOR, который позволил качественно передавать текстовую информацию.

Любители вкусно поесть сегодня могут приобщиться к празднованию Международного дня торта-пиццы.

Считается, что впервые торт-пиццу в 17-м веке испек Франсуа Гундермо на свадьбу одной аристократической пары. Гостям свадьбы такая своеобразная пицца понравилась, однако широкую популярность так и не получила.

Вторую жизнь торт-пицца получил в 2014 году благодаря одной из канадских сетей пиццерий.

Еще сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня распространения информации об аутизме среди взрослых.

В обществе закрепился устойчивый образ, что аутизм - это у ребенка. Но дети с аутизмом взрослеют и нуждаются в поддержке, принятии, а часто и помощи во взрослом возрасте.

Взрослые с аутизмом могут столкнуться с определенными трудностями, связанными с трудоустройством, отношениями и повседневной жизнью, и могут нуждаться в поддержке и приспособлениях, чтобы успешно преодолеть эти трудности.

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Космы, который жил в 9-м веке в Византии.

С юных лет Косма решил посвятить свою жизнь служению Господу, принял монашеский постриг, впоследствии стал епископом.

Косма был решительным противником иконоборцев. Он отказался выполнять приказ императора вынести из церкви иконы. За это его бросили в тюрьму, где он провел длительное время.

Именины сегодня празднуют Кузьма, Василий, Антон, Иван, Тамара.