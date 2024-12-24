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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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179 боев с начала суток: где оккупанты атаковали больше всего

179 боев с начала суток: где оккупанты атаковали больше всего

Киев  •  УНН

 • 4489 просмотра

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На фронте произошло 179 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском направлении - 45 атак. Враг также обстрелял населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

179 боевых столкновений произошло на фронте с начала текущих суток, наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где оккупанты совершили 45 попыток атак, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 24 декабря, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 179

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, таких как Горск, Хреновка, Покровка, Порозок, Майское, Славгород, Возрожденовское, Тимофеевка, Александровка и Пономаренки.

Ситуация по направлениям, как сообщается, такова:

На Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении российские оккупанты 19 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Восемь боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Новоегоровка, Макеевка, Терны, Торское и в направлении Григорьевки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

В районе населенного пункта Белогоровка на Сиверском направлении враг один раз пытался прорваться на наши позиции.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили пять атак российских захватчиков в районе Часового Яра.

На Торецком направлении агрессор совершил одиннадцать попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений у Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасильевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 32 атаки противника, 13 боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Пятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времовском направлении продолжаются девять вражеских атак, за день наши воины уже отбили 11 штурмовых действий противника в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого. Авиация противника сбросила управляемые авиационные бомбы на Темировку и Зеленое Поле.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку штурма позиций украинских подразделений.

"В Курской области украинские воины отбили двадцать атак захватнических войск, десять боестолкновений продолжаются", - говорится в сводке.

На остальных направлениях, как указано, - без особых изменений. 

Еще плюс 1630 оккупантов 9 танков и 30 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага24 дек. 2024, 06:03 • 15018 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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