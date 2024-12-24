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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1630 оккупантов 9 танков и 30 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1630 оккупантов 9 танков и 30 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 1033 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1630 российских военных и уничтожили 9 танков и 30 бронемашин. Общие потери оккупантов с начала вторжения превысили 777 тысяч личного состава.

За прошедшие сутки российская армия на войне в Украине потеряла 1630 военных. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 777 тыс. оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Силы обороны уничтожили 9624 (+9) российские танки, боевых бронированных машин - 19915 (+30), артиллерийских систем - 21323 (+10), РСЗО - 1256 (+0), средств ПВО - 1030 (+0), самолетов - 369 (+0), вертолетов - 329 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 20834 (+44), крылатых ракет - 2948 (+0), кораблей/катеров - 28 (+0), подводных лодок - 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 32086 (+47), специальной техники - 3667 (+3).

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российские взводы несут катастрофические потери при попытках форсировать Днепр - партизаны23 дек. 2024, 20:09 • 25292 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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