Киев • УНН
За сутки оккупанты обстреляли многочисленные населенные пункты Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и транспорт, 15 человек получили ранения, включая одного ребенка.
Агрессор продолжает терроризировать Херсонщину. Поэтому за сутки в результате вражеских обстрелов 15 человек получили ранения, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За сутки в Херсонской области под обстрелы оккупантов попали несколько населенных пунктов, в частности, Зимовник, Приозерное, Антоновка, Садовое, Зеленовка, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Станислав, Берислав, Львов, Белогорка, Михайловка, Добрянка, Одрадокаменка, Высокополье и город Херсон.
По информации, силы противника нанесли удары по по объектам критической инфраструктуры, магазинам, по 4 многоэтажным домам и 11 частным. В дополнение, были повреждены газопровод, хозяйственная постройка, автобус, автомобили и скорая помощь.
К сожалению, из-за террористической агрессии соседа 15 человек получили ранения, среди них один ребенок.
російський дрон атакував Херсон: загинув чоловік, поранена жінка2 августа 2024, 08:56 • 23938 просмотров