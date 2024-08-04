Агрессор продолжает терроризировать Херсонщину. Поэтому за сутки в результате вражеских обстрелов 15 человек получили ранения, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За сутки в Херсонской области под обстрелы оккупантов попали несколько населенных пунктов, в частности, Зимовник, Приозерное, Антоновка, Садовое, Зеленовка, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Станислав, Берислав, Львов, Белогорка, Михайловка, Добрянка, Одрадокаменка, Высокополье и город Херсон.

По информации, силы противника нанесли удары по по объектам критической инфраструктуры, магазинам, по 4 многоэтажным домам и 11 частным. В дополнение, были повреждены газопровод, хозяйственная постройка, автобус, автомобили и скорая помощь.

К сожалению, из-за террористической агрессии соседа 15 человек получили ранения, среди них один ребенок.

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