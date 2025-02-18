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144 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атаковали больше всего

Киев  •  УНН

 • 6581 просмотра

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За минувшие сутки произошло 144 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 43. Враг нанес 72 авиаудара и использовал более 1000 дронов-камикадзе.

Всего с начала этих суток произошло 144 боевых столкновения. На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал 43 раза, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба. 

Российские захватчики нанесли два ракетных удара с использованием двух ракет и 72 авиационных ударов, применив 94 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1024 дрона-камикадзе и осуществили около 4200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник пытался продвинуться в сторону Малой Шапкивки и Тополей, Силы обороны успешно предотвратили это. Авиаудару подверглась Черкасская Лозовая.

На Купянском направлении враг проводил 16 наступательных действий возле Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Украинские подразделения отбили 14 атак врага, продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка, два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в направлениях Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, два боя еще продолжаются.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одна попытка россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имела, продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло 15 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надиевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Наши защитники отбили 32 штурма, еще 11 боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 352 оккупанта, из них 191 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили три танка, семь единиц автомобильной техники, одну БМ-21 «Град», четыре миномета, багги, два мотоцикла и пушку, также повредили танк, БМ-21 «Град», две боевые бронированные машины, квадроцикл и две пушки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 14 атак захватчиков в районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Два боя не утихают.

На Гуляйпольском направлении противник 13 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отражены нашими защитниками, еще пять - продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают три атаки в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Новоандреевка. НАРами враг атаковал Пятихатки.

На Курщине Силы обороны отбили семь штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются еще три боестолкновения.

На других направлениях - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Потери рф за сутки: более 1500 военных и десятки единиц техники17.02.25, 07:46 • 30172 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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