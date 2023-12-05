14 человек погибли в результате автобусной аварии в Таиланде из-за водителя, который заснул за рулем

В серьезной аварии с автобусом на юге Таиланда погибли 14 человек, еще 32 получили ранения. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

В прибрежной провинции Прачуап Кхири Хан, что на юге Таиланда, - популярном направлении среди туристов, - двухэтажный автобус съехал с дороги и врезался в дерево. После чего его передняя часть раскололась пополам. В результате аварии 14 человек погибли, еще 32 человека получили ранения. Многие из раненых были заблокированы в разбившемся автобусе, и спасателям понадобилось несколько часов, чтобы деблокировать их всех. Личности погибших в аварии устанавливаются.

Причину аварии, произошедшей в понедельник вечером, пока не подтверждена. По данным полиции, вероятнее всего, водитель заснул за рулем. Водитель получил тяжелые травмы, но выжил. Полиция проверяет уровень алкоголя в его крови.

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В Таиланде один из самых высоких в мире показателей дорожно-транспортных происшествий, которые ежегодно приводят к тысячам смертей. По данным Центра данных о дорожно-транспортных происшествиях страны, только 2022 году на дорогах Таиланда погибло 15 000 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году дорожно-транспортные происшествия составляли почти треть от общего числа смертей в стране.

Дороги в Таиланде достаточно хороши для быстрой езды езды, но часто они плохо освещены и размечены, что повышает вероятность аварий. За превышение скорости наказывают лишь изредка, штрафы небольшие, а часто вообще не взимаются.

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