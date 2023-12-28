13 штурмов противника отбито, оккупанты вынуждены отойти на прежние позиции - Силы обороны Юга

российская армия не прекращает попыток выбить украинские подразделения с позиций на левобережье, но предыдущие 13 штурмов противника были отбиты украинскими защитниками. Враг отошел, пытаются восстанавливать свои наблюдательные пункты вместо уничтоженных, возобновив артобстрелы, пуски КАБ/КАР и применение ударных дронов по населенным пунктам Херсонщины и Николаевщины.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.

13 безуспешных штурмов противника были отбиты. Понеся потери на линии боевого соприкосновения, оккупанты вынуждены были отойти на свои прежние позиции. Вражеские подразделения под давлением командования пытаются восстанавливать наблюдательные пункты вместо уничтоженных - говорится в сообщении.

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Сообщается, что оккупанты ведут аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами. Также российские захватчики возобновили пуски КАБ/КАР и применяют ударные дроны по населенным пунктам Херсонщины и противоположного Кинбурнской косе берега Днепро-Бугского лимана на Николаевщине.

Как указывает ОК "Юг", в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 3 авиационных удара с применением 7 управляемых авиабомб по населенным пунктам Змиевка, Дудчаны, Новоберислав и Красный Маяк Херсонской области. В результате вражеских ударов повреждены частные дома.

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