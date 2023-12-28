Прогнозы относительно ВСУ в Крыму оправдались - Юсов

Прогнозы относительно того, что ВСУ зайдут в оккупированный россией Крым оправдались. Об этом заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов в комментарии Суспільному, передает УНН.

Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат. А что касается конкретных заявлений - они оправдались. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом - заявил Юсов.

Детали

Андрей Юсов отметил, что Украина значительно расширила свою зону влияния в оккупированном Крыму и в целом в Черном море. По сравнению с 2022, в этом году количество операций и нанесенных ударов по живой силе и средствам оккупантов на полуострове значительно возросло.

В результате враг уже несколько месяцев переносит часть судов и штабную инфраструктуру из украинского Крыма в Новороссийск, что является "молчаливым признанием со стороны агрессора, что ситуация в Крыму для них значительно ухудшилась",- отмечает Юсов.

Дополнение

За этот год увеличилось количество масштабных операций украинских военных, подчеркнул Андрей Юсов. В частности речь идет об ударах по Крымскому мосту, возвращении под украинский контроль "Вышек Бойко" , десантные операции украинских спецназовцев ГУР и в целом деятельность Сил безопасности и обороны вместе с движением сопротивления.

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