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128 боестолкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

128 боестолкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 8260 просмотра

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На фронте произошло 128 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. На Курщине украинские защитники отбили 27 атак врага, который также нанес 6 авиаударов.

С начала суток на фронте произошло 128 боестолкновений, оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском, Кураховском направлениях и на Курщине, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три штурма вражеских войск вблизи Тихого. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки и Петропавловки.

Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Первомайское, Чернещина, Макеевка, Заречное, Ивановка и Терны. Три боестолкновения пока продолжаются.

Сегодня на Северском направлении противник пять раз атаковал в направлении Белогоровки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов в районах Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении враг трижды пытался идти вперед в районе Торецка. В настоящее время продолжается один бой.

При поддержке авиации на Покровском направлении враг 28 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Сейчас еще продолжается пять боестолкновений.

Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Серебряного, Андреевки, Курахово и Дачного в течение дня наши защитники отражали 14 атак противника.

На Времовском направлении агрессор 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Новоселка и Привольное, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили два штурма противника.

На Курщине украинские защитники отражали 27 атак захватчиков, кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 КАБ, и совершил 146 артиллерийских обстрелов, в частности, шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавили в Генштабе.

Силы обороны отбили более 90 атак россиян на курщине - Генштаб7 янв. 2025, 06:27 • 20676 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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