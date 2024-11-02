12 книг, которые стоит прочитать этой осенью

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 54335 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 80179 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 94345 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 122301 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 139699 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 139402 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 138110 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 177891 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131720 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 204664 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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12 книг, которые стоит прочитать этой осенью

12 книг, которые стоит прочитать этой осенью

Киев  •  УНН

00:21 • 322 просмотра

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УНН представляет подборку из 12 знаковых книг для осеннего чтения. Среди рекомендованных произведений - мировая классика, философские размышления и современная литература, охватывающие различные жанры и темы.

Независимо от того, какая погода царит осенью - то ли тепло, то ли дождь, - этот сезон всегда приносит долгие вечера, когда можно наслаждаться уютными чтениями. УНН предлагает подборку произведений, которые открывают новые горизонты в мире книг.

Детали

Каждая из этих книг захватывает своими идеями, персонажами и сюжетами, обеспечивая читателям возможность насладиться новыми литературными путешествиями.

1. «Маленький принц»  - Антуан де Сент-Экзюпери

Эта история исследует глубинную сущность жизни через глаза юного принца, который путешествует с планеты на планету, открывая ценность простоты и важность детского любопытства.

2. «Sapiens. Человек разумный» - Ювал Ной Харари

В этом исследовании Харари приглашает читателей в путешествие по истории человечества, анализируя ключевые революции, которые сформировали нашу цивилизацию.

3. «1984» - Джордж Оруэлл

Этот роман-антиутопия исследует тоталитаризм через историю Уинстона Смита, который пытается сохранить свою человечность в мире постоянного надзора.

4. «Триумфальная арка» - Эрих Мария Ремарк

В бурные годы перед Второй мировой войной немецкий беженец находит цель в жизни на фоне политических беспорядков в Париже.

5. «Игры, в которые играют люди» - Эрик Берн

Исследуя сложности человеческих взаимоотношений, Берн открывает скрытые динамики социальных обменов, раскрывая психологические потребности, стоящие за нашими действиями.

6. "Атлант расправил плечи" - Айн Рэнд

Эта книга предлагает сильную защиту индивидуализма и свободных рынков в антиутопическом обществе, где государственное вмешательство подавляет инновации.

7. «Финансист» - Теодор Драйзер

Исследуя мир амбиций и финансов, роман описывает путь харизматичного финансиста в бурной бизнес-среде.

8. «Изящное искусство забивать на все» - Марк Мэнсон 

Эта книга переосмысливает представления об успехе, призывая читателей сосредоточиться на действительно важных аспектах жизни.

9." человек в поисках истинного смысла " - Виктор Франкл

Эта книга напоминает о важности поиска смысла в жизни, даже в самых сложных условиях.

10. «Сто лет одиночества» - Габриэль Гарсия Маркес

Литературный шедевр о семье Буэндиа, сочетающий магический реализм с глубокими философскими размышлениями.

11." Дело Василия Стуса " - Вахтанг Кипиани

История украинского поэта и диссидента, освещающая его борьбу за свободу слова во времена советского гнета.

12. «Цветы для Элджернона» - Дэниел Киз

Глубоко трогательная история о человечности и природе интеллекта, трогающая сердца читателей.

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки28 октября 2024, 12:17 • 112040 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Культура
parizhПариж