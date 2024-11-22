118 боевых столкновений за сутки: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Наибольшая активность российских войск наблюдается на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

На Харьковском направлении враг два раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районе Зеленого Гая. Там идет одно боестолкновение.

Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Торского и Тернов. Одно боестолкновение продолжается. Бомбардировочная авиация противника нанесла удар в районе Ивановки.

На Северском направлении враг нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Белогоровки, Закитного и Северска.

На Краматорском направлении наши защитники отражают атаку оккупантов в районе Ступочек.

На Торецком направлении захватчик три раза атаковал в районе Торецка. Отбито две атаки, еще идет один бой.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. В районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино, 29 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются пять боестолкновений в районах Миролюбовки, Сухого Яра, Петровки и Пустынки.

Напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Берестков, Сонцовки, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки отбито одиннадцать штурмов, в настоящее время продолжается еще десять боев.

На Времовском направленииу агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Четырнадцать атак уже отбиты, девять еще продолжаются. Противник нанес авиаудары КАБами в районах Большой Новоселки и Нового Комара.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили три штурма врага. Авиаудару подверглось Казацкое.

На других направлениях противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам, добавили в Генштабе.

По имеющейся информации, враг за сегодня нанес четыре авиаудара по Курщине, сбросив при этом четыре КАБа. Также на этом направлении украинские воины отражают вражеские атаки, которых за сегодня уже насчитывается 19.

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