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118 боевых столкновений за сутки: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

118 боевых столкновений за сутки: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 5058 просмотра

На фронте произошло 118 боевых столкновений, наибольшая активность наблюдается на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Противник нанес авиаудары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям ВСУ.

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Наибольшая активность российских войск наблюдается на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

На Харьковском направлении враг два раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районе Зеленого Гая. Там идет одно боестолкновение.

Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Торского и Тернов. Одно боестолкновение продолжается. Бомбардировочная авиация противника нанесла удар в районе Ивановки.

На Северском направлении враг нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Белогоровки, Закитного и Северска.

На Краматорском направлении наши защитники отражают атаку оккупантов в районе Ступочек.

На Торецком направлении захватчик три раза атаковал в районе Торецка. Отбито две атаки, еще идет один бой.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. В районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкино, 29 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются пять боестолкновений в районах Миролюбовки, Сухого Яра, Петровки и Пустынки.

Напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Берестков, Сонцовки, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки отбито одиннадцать штурмов, в настоящее время продолжается еще десять боев.

На Времовском направленииу агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Четырнадцать атак уже отбиты, девять еще продолжаются. Противник нанес авиаудары КАБами в районах Большой Новоселки и Нового Комара.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили три штурма врага. Авиаудару подверглось Казацкое.

На других направлениях противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам, добавили в Генштабе.

По имеющейся информации, враг за сегодня нанес четыре авиаудара по Курщине, сбросив при этом четыре КАБа. Также на этом направлении украинские воины отражают вражеские атаки, которых за сегодня уже насчитывается 19.

Пентагон раскрыл реальное количество отправленных в курскую область северокорейцев19 нояб. 2024, 06:59 • 12931 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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