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117 боевых столкновений на фронте: рф нанесла 93 авиаудара и привлекла дроны-камикадзе

Киев • УНН

 • 5412 просмотра

В течение 13 апреля на фронте произошло 117 боевых столкновений. рф нанесла 93 авиационных удара и использовала 1235 дронов-камикадзе, осуществив около 5000 обстрелов.

117 боевых столкновений на фронте: рф нанесла 93 авиаудара и привлекла дроны-камикадзе

По состоянию на 22:00 13 апреля на фронте произошло 117 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 93 авиационных удара, применив две ракеты и 143 управляемые бомбы.

Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1235 дронов-камикадзе и совершили около пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитались в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

Четыре раза враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 20 российских атак в районах Сергеевки, Катериновки, Редкодуба, Новомихайловки, Зеленой Долины, Грековки, Торского и Нового.

Продолжаются два боестолкновения в районе Верхнекаменского на Северском направлении.

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В настоящее время на Краматорском направлении произошло шесть вражеских атак. Враг атакует в районе Часового Яра и Предтечиного. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отбивали 15 вражеских атак в районах Торецка, Озаряновки, Дружбы и Леонидовки, 11 атак остановлено Силами обороны, четыре — продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 38 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиация агрессора нанесла авиаудары КАБами по Новой Полтавке.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 196 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три миномета, восемь разведывательных БпЛА, 13 единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, одну самоходную артиллерийскую установку, десять терминалов спутниковой связи и два пункта управления БпЛА оккупантов. Также украинские защитники поразили танк, автомобиль, пушку и боевую бронированную машину врага

- сообщается в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили шесть вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи Константинополя. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 11 атак в районах Новополя и Привольного, Вольного Поля и Шевченко. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Червоное, Малиновка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три атаки захватчиков в районах Степового, Щербаков и Малых Щербаков. Враг нанес авиаудары в районах Каменского и Степногорска.

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На Приднепровском направлении агрессор предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед, кроме того, нанес авиационный удар по Ивановке.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска за сегодня отбили 18 атак противника.

"российские захватчики нанесли 32 авиаудара, применив 53 управляемые авиабомбы, и совершили 436 артиллерийских обстрелов, в частности 14 - из реактивных систем залпового огня", - рассказали в Генштабе.

Напомним

За сутки 12 апреля российские оккупанты потеряли 1220 военных. Также были уничтожены десятки единиц вражеской техники, включая танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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