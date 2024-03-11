11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника
Киев • УНН
Сегодня в Украине начинается Масленица - древний славянский праздник, празднующий приход весны.
Сегодня, 11 марта, в Украине начинается неделя Масленицы, пишет УНН.
Масленица сочетает в себе древние языческие традиции славян и элементы христианской культуры.
Язычники отмечали Масленицу в начале весны - примерно в период весеннего равноденствия. Именно тогда в наши широты наконец приходило тепло, таяли снега, а природа приобретала силу, необходимую для будущего урожая. Сакральное наполнение этого праздника включало три элемента: циклическое восприятие времени, культ плодородия земли, обязанность продолжения рода и память о предках.
После введения в Киевской Руси христианства Масленица практически утратила свой сакральный смысл. Из древних традиций остались в основном веселые развлечения, обычай угощаться вкусными блюдами, напитками и взаимные гостинцы.
Каждый из дней Масленицы имел свое предназначение:
- в понедельник невестки навещали своих родителей. Также в этот день делали соломенные чучела и начинали готовить праздничные блюда;
- во вторник происходили смотрины невест, а молодые парни и девушки знакомились и приглашали друг друга в гости;
- в среду зятья приходили в гости к теще на вареники и блины;
- в четверг начинались массовые гуляния, пение, танцы, прыжки через костер, соревнования среди мужчин на силу и ловкость;
- в пятницу каждая теща должна была посетить дом зятя и попробовать там разные вкусности;
- в субботу замужние женщины приглашали в гости зовиц, то есть сестер мужа, да и вообще всех его родственниц женского пола;
- последний день Масленицы - воскресенье, называется "прощенной", поэтому следовало от всего сердца просить прощения и прощать.
Если сейчас съедобным символом Масленицы украинцы считают блины, то раньше это были вареники, начиненные творогом. К вареникам хозяйки обязательно подавали масло и сметану.
Сейчас некоторые исследователи утверждают, что блины в Украине приобрели популярность гораздо позже - уже в советское время, во второй половине XX века.
Также сегодня во многих странах мира свой профессиональный праздник отмечают сантехники. Событие было основано в 2010 году Всемирным советом сантехников.
Археологи утверждают, что первые унитазы появились еще во втором тысячелетии до нашей эры. Во время раскопок на территории, которую населяли древние шумеры, был найден изысканный деревянный стул-унитаз с вырезанными узорами.
Города средневековой Европы были полны неприятного запаха, а роль канализации играли улицы, поскольку экскременты в те времена выливались прямо из окон. Сантехническое оборудование начало появляться в начале ХІХ века.
Первый унитаз, который по своей конструкции напоминает современный, появился в Европе лишь в начале ХХ века. Его автором и производителем стал сантехник Томас Креппер. Название "унитаз" пошло от испанской фирмы Unitas, которая первой стала выпускать это сантехническое оборудование.
Еще сегодня можно присоединиться к Всемирному дню мусульманской культуры, мира, диалога и кино и Дню инструментов.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Софрония, патриарха Иерусалимского, который жил в VI-VII веках.
Родился Софроний в Дамаске, с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу и стал монахом.
Софроний много путешествовал, был проповедником и богословом. Впоследствии стал патриархом в Иерусалиме. Во время войны с арабами даже руководил обороной города.
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