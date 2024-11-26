10 самых богатых людей мира обогатились более чем на 500 миллиардов долларов в этом году: кто в списке
Киев • УНН
Илон Маск обогатился на 119 миллиардов долларов в 2024 году. Десять самых богатых людей мира увеличили свое состояние на 585 миллиардов долларов благодаря росту акций их компаний.
Владелец социальной платформы X Илон Маск стал богаче на 119 миллиардов долларов в этом году, а 10 крупнейших богачей обогатились на 585 миллиардов долларов. Об этом пишет Business Insider, передает УНН.
Детали
Как сообщается, Илон Маск, Ларри Эллисон, Дженсен Хуанг и Марк Цукерберг заработали более $70 млрд каждый.
На верхушке списка богачей - Илон Маск, Джефф Безос и трое наследников Walmart.
Десять человек увеличили свое состояние в этом году в общей сложности на $585 млрд - сумма, превышающая рыночную стоимость Exxon Mobil ($535 млрд), Oracle ($533 млрд) или Mastercard ($478 млрд).
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, к крупнейшим богачам 2024 года относятся генеральный директор Tesla Илон Маск, глава Oracle Ларри Эллисон, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и ажиотаж на рынке после переизбрания Дональда Трампа повысили цены на акции их компаний, что принесло им выгоду как крупнейшим акционерам.
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