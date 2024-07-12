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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 лет тюрьмы получил студент из Николаева, который за 2 тыс. гривен передавал россиянам информацию о ВСУ

10 лет тюрьмы получил студент из Николаева, который за 2 тыс. гривен передавал россиянам информацию о ВСУ

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 14:20  •  5337 просмотра

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21-летнего студента из Николаева приговорили к 10 годам лишения свободы за передачу россии информации о местах дислокации Вооруженных сил Украины из корыстных побуждений.

Студент из Николаева, который за 2 тыс. гривен передавал информацию о расположении украинских военных, получил 10 лет заключения. Как пишет УНН, об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.

Детали

Суд вынес постановление о приговоре 21-летнему студенту одного из николаевских вузов, признав его виновным в распространении из корыстных побуждений информации о ВСУ (ч.3 ст.114-2 УК Украины).

Судом установлено, что весной 2023 года обвиняемый, выполняя задание представителя страны-агрессора, собирал и отправлял информацию об адресах и местах расположения подразделений ВС Украины. Речь шла об учебных, детских медицинских учреждениях и промышленных объектах. За это получал денежное вознаграждение - около 2 тыс. гривен. Деньги перечисляли на его банковский счет с временно оккупированной территории.

Во время судебного разбирательства обвиняемый говорил, что средства  получал на свой аккаунт в онлайн-игре российского производства, вместе с тем, не считал это вознаграждением за передачу информации. Также он не признал вину в части наличия корыстных мотивов. Однако это опровергли его письма, где он со своим собеседником обсуждают механизмы передачи и получения вознаграждения.

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что вина обвиняемого доказана полностью.

Учитывая личность подозреваемого, его мотивы, характер и тяжесть совершенного им преступления, суд постановил назначить ему наказание за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.114-2 УК Украины в виде 10 лет лишения свободы

- говорится в сообщении

Кроме этого, суд постановил конфисковать в доход государства оргтехнику и средства связи, принадлежащие обвиняемому.

Напомним

Депутата Дружковского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали за то, что он с октября 2022 по март 2023 года фотографировал позиции украинских военных и передавал их "кураторам" из фсб россии.

К 15 годам тюрьмы приговорили российского пропагандиста, который навел ракетный удар по Николаеву11 июля 2024, 13:25 • 18670 просмотров

Анастасия Рябоконь

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