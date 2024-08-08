10-20 мужчинам ежедневно отказывают в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа - пограничники

В среднем за сутки пограничники отказывают в пересечении границы около 150-200 лицам, а также от 10 до 20 мужчин получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа ежедневно. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"В среднем за сутки пограничники выносят отказ в пересечении границы около 150-200 лицам. Это касается мужчин, которые не имеют достаточных документов, или не могут подтвердить цель своей поездки, как это определено правилами пересечения границы", - сказал Демченко.

Он отметил, что после того, как было введено обязательное условие при пересечении границы иметь военно-учетный документ, большинство мужчин придерживаются этой нормы.

В среднем за сутки из-за отсутствия военно-учетного документа выносят отказ около 10-20 лицам. В первый день, когда начала действовать эта норма, количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа было на уровне почти 90 - отметил Демченко.

По его словам, эта норма не касается женщин, а только исключительно мужчин.

Напомним

В Минобороны Украины разъяснили, что военно-учетный документ в приложении мобильного телефона равнозначен документу в бумажной форме.