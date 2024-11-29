” Мы находимся в сложной ситуации": Орбан заволновался запуском "орешника" по Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил волнение по поводу запуска посией межконтинентальной баллистической ракеты "орешник", отметив, что это опасно для мира.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Index.

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Мы находимся в сложной ситуации. Мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной - сказал Орбан.

По его словам, недавно были шокирующие новости, в частности о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна доставлять ядерные боеголовки.

Если русские развернут это, это будет мировая война с ядерным содержанием. Это заставило нас всех задуматься - заявил Орбан.

Также венгерский премьер пожаловался на Европарламент, который якобы, по его словам, все еще хочет продолжать войну и даже усилить ее интенсивность.

Они сказали, что мы должны еще больше поддерживать украинцев перед Трампом. Америка тоже решила в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне пока не ощущается - заявил он.

Напомним

Британская разведка проанализировала российскую ракету "орешник", которой был нанесен удар по Днепру. Ракета, произведенная до 2019 года, представляет собой вариант РС-26 и имеет 36 гиперзвуковых суббоэкспасов.

21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовав межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из Астраханской области.

Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, это первый случай в истории, когда такой тип ракеты применяют в боевых действиях. В эксклюзивном комментарии УНН, он рассказал об особенностях этого типа вооружения и его влиянии на ситуацию.

Российский диктатор Владимир Путин вчера, 28 ноября, заявлял, что Россия вынуждена пойти на испытания "орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, сейчас определяются цели для атак в Украине.