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Зйомки спецвипуску "Друзів" перенесли через коронавірус

Зйомки спецвипуску "Друзів" перенесли через коронавірус

Київ • УНН

 • 17128 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Старт зйомок спеціального випуску серіалу "Друзі" призупинили через пандемію COVID-19. До знімального процесу планують повернутися через 1,5 місяці. Про це повідомляє Variety, посилаючись на свої джерела, передає УНН.

"Запланований спецвипуск возз'єднання" Друзів "в HBO Max став останньою жертвою зупинки виробництва, викликаної спалахом коронавірусу. Джерело повідомило виданню про те, що зйомки спеціального випуску були відкладені", - повідомляють у виданні.

Так, спецвипуск повинні були почати знімати на наступному тижні. Проте продюсери вирішили відкласти знімальний процес мінімум до травня.

Відзначимо, що в спецвипуску на екрані знову повинні з'явитися Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Дженніфер Еністон, Меттью Перрі, Метт Леблан і Девід Швіммер.

Як раніше повідомляв УНН, після більш ніж 15 років актори популярного американського серіалу "Друзі" возз'єднаються для випуску спеціальної серії. Її покажуть на стрімінговому сервісі HBO Max.

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