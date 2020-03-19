Съемки спецвыпуска "Друзей" перенесли из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Старт съемок специального выпуска сериала "Друзья" приостановили из-за пандемии COVID-19. К съемочному процессу планируют вернуться через 1,5 месяца. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на свои источники, передает УНН.
"Запланированный спецвыпуск воссоединения "Друзей" в HBO Max стал последней жертвой остановки производства, вызванной вспышкой коронавируса. Источник сообщил изданию о том, что съемки специального выпуска были отложены", - сообщают в издании.
Так, спецвыпуск должны были начать снимать на следующей неделе. Однако продюсеры решили отложить съемочный процесс минимум до мая.
Отметим, что в спецвыпуске на экране вновь должны появиться Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.
Как ранее сообщал УНН, после более чем 15 лет актеры популярного американского сериала "Друзья" воссоединятся для выпуска специальной серии. Ее покажут на стриминговом сервисе HBO Max.