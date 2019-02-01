З’явився прогноз курсу долара на лютий

"Ревальвація. У нас в січні девальвація, як правило, експортери в кінці року продають (долари – ред.), а в лютому – ревальвація. Звичайно, ніхто не говорить про курс 25, але 27-27,5 буде", - зазначив Охрименко.



За його словами, долар зростатиме десь ближче до кінця березня.



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Як повідомляв УНН, гривня до долара за місяць просіла на 5 копійок.