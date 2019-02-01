Появился прогноз курса доллара на февраль
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В феврале следует ожидать падения курса доллара. Об этом сообщил журналисту УНН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Ревальвация. У нас в январе девальвация, как правило, экспортеры в конце года продают (доллары - ред.), а в феврале - ревальвация. Конечно, никто не говорит о курсе 25, но 27-27,5 будет", - отметил Охрименко.
По его словам, доллар будет расти где-то ближе к концу марта.
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Как сообщал УНН, гривна к доллару за месяц просела на 5 копеек.