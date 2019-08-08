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З'явилося зображення нового нарукавного знаку Сил спецоперацій України

З'явилося зображення нового нарукавного знаку Сил спецоперацій України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем ЗС України Русланом Хомчаком затверджено нарукавний знак Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Командування ССО ЗС України.

Нарукавний знак до парадного, парадно-вихідного та повсякденного однострою Командування Сил спецоперацій України (ССО) має вигляд темно-сірого геральдичного щита.

“Срібна голова Вовкулаки із золотими очима — уособлює керівну, тобто „головну“ структуру ССО. В пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна стріла зламана, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах — нейтралізований ворог. Тобто Голова ССО вирішує, який ворог знищується, який нейтралізується. Стріли, є небезпечною, блискавичною небезпекою, що знищена. За легендою, козаки-характерники, що могли обертатися на вовків, могли ловити руками або відбивати стріли”, — пояснили у прес-центрі.

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Додається, що в основі у середині нарукавного знаку, розміщено золотий стилізований двозуб покровителя ССО — князя Святослава Хороброго.

“Компонування елементів нарукавного знаку символізує спадковість бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків — характерників до сьогодення, а також цілеспрямованість, наполегливість та рішучість під час виконання завдань з керівництва підпорядкованими військовими підрозділами ССО ЗС України”, — резюмували у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у січні цього року з’явилося зображення нової емблеми Сил спецоперацій України.

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