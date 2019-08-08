Появилось изображение нового нарукавного знака Сил спецопераций Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчак утвержден нарукавный знак Командование Сил специальных операций ВС Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Командования ССО ВС Украины.
Нарукавный знак к парадному, парадно-выходному и повседневному обмундированию Командования Сил спецопераций Украины (ССО) имеет вид темно-серого геральдического щита.
“Серебряная голова Оборотня с золотыми глазами — олицетворяет руководящую, то есть „главную“ структуру ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках — нейтрализованый враг. То есть голова ССО решает, какой враг уничтожается, а какой нейтрализуется. Стрелы, являются опасностью, молниеносной опасностью, которая уничтожена. По легенде, казаки-характерники, которые могли превращаться в волков, могли ловить руками или отражать стрелы”, — пояснили в пресс-центре.
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Добавляется, что в основе в середине нарукавного знака, размещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО — князя Святослава Храброго.
“Компоновка элементов нарукавного знака символизирует преемственность боевых традиций от воинов времен князя Святослава Храброго и казаков-характерников к настоящему, а также целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными военными подразделениями ССО ВС Украины”, — резюмировали в сообщении.
Как сообщал УНН, в январе этого года появилось изображение новой эмблемы Сил спецопераций Украины.