З'явилося відео жорстокого погрому виставки українського художника про Майдан
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Центр візуальної культури надав відеозапис з камер спостереження, які зафіксували момент нападу на виставку українського художника Давида Чичкана. Відео передали “Громадському”, передає УНН.
Запис свідчить про те, що невідомі молодики з закритими обличчями увірвались до приміщення, в якому проводилась виставка
Одні з них — напали на охоронця, потім проти нього застосували перцевий газ. Інша частина молодиків зіпсували частину картин, деякі роботи забрали з собою.
Як повідомляв УНН, у Києві невідомі розгромили виставку українського художника Давида Чичкана “Втрачена можливість”, яка проходить у Центрі візуальної культури.